Узбекистан расширяет финансовую поддержку экспортеров

Узбекским поставщикам товаров компенсируют затраты по отправке образцов продукции в зарубежные торговые дома и шоурумы через диппредставительства РУз, а также по регистрации торговых знаков за рубежом.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило обновленное положение о порядке предоставления Агентством продвижения экспорта финансовой помощи организациям-экспортерам.

Теперь им начнут полностью компенсировать следующие виды затрат:

по отправке образцов продукции в зарубежные торговые дома и шоурумы через диппредставительства РУз (но не более 20 тысяч долларов США в год);

по регистрации торговых знаков за рубежом (но не более 10 тысяч долларов на одного экспортера).

Действующие размеры компенсации затрат экспортеров:

на внедрение стандартов и получение сертификатов соответствия — 100 процентов, (но не более 20 тысяч долларов за один стандарт и один сертификат);

на проведение презентаций и рекламных компаний по продвижению местной продукции и брендов на зарубежные рынки — 100 процентов (но не более 20 тысяч долларов за год на одного экспортера);

на участие в международных тендерах и конкурсах — 100 процентов;

на регистрацию отечественной продукции и торговых знаков в зарубежных уполномоченных органах — 100 процентов;

на организацию бизнес-тренингов, торговых миссий и бизнес-форумов на территории Узбекистана — 100 процентов;

на участие в бизнес-тренингах, торговых миссиях и бизнес-форумах в зарубежных странах — 100 процентов;

на участие в выставках и ярмарках — 100 процентов.

В стране создан Фонд по поддержке экспорта, который сформирован за счет средств Фонда реконструкции и развития в размере 100 миллионов долларов США на безвозвратной основе, а также займов международных финансовых институтов.