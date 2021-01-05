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Узбекистан расширяет финансовую поддержку экспортеров

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210105/15732737/Uzbekistan-rasshiryaet-finansovuyu-podderzhku-eksporterov.html

Узбекским поставщикам товаров компенсируют затраты по отправке образцов продукции в зарубежные торговые дома и шоурумы через диппредставительства РУз, а также по регистрации торговых знаков за рубежом.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило обновленное положение о порядке предоставления Агентством продвижения экспорта финансовой помощи организациям-экспортерам.

Теперь им начнут полностью компенсировать следующие виды затрат:

  • по отправке образцов продукции в зарубежные торговые дома и шоурумы через диппредставительства РУз (но не более 20 тысяч долларов США в год);
  • по регистрации торговых знаков за рубежом (но не более 10 тысяч долларов на одного экспортера).

Действующие размеры компенсации затрат экспортеров:

  • на внедрение стандартов и получение сертификатов соответствия — 100 процентов, (но не более 20 тысяч долларов за один стандарт и один сертификат);
  • на проведение презентаций и рекламных компаний по продвижению местной продукции и брендов на зарубежные рынки — 100 процентов (но не более 20 тысяч долларов за год на одного экспортера);
  • на участие в международных тендерах и конкурсах — 100 процентов;
  • на регистрацию отечественной продукции и торговых знаков в зарубежных уполномоченных органах — 100 процентов;
  • на организацию бизнес-тренингов, торговых миссий и бизнес-форумов на территории Узбекистана — 100 процентов;
  • на участие в бизнес-тренингах, торговых миссиях и бизнес-форумах в зарубежных странах — 100 процентов;
  • на участие в выставках и ярмарках — 100 процентов.

В стране создан Фонд по поддержке экспорта, который сформирован за счет средств Фонда реконструкции и развития в размере 100 миллионов долларов США на безвозвратной основе, а также займов международных финансовых институтов.

Теги:
Узбекистан, Агентство продвижения экспорта, Экспорт, Экономика



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