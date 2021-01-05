Узбекистан расширяет финансовую поддержку экспортеров

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило обновленное положение о порядке предоставления Агентством продвижения экспорта финансовой помощи организациям-экспортерам.
Теперь им начнут полностью компенсировать следующие виды затрат:
- по отправке образцов продукции в зарубежные торговые дома и шоурумы через диппредставительства РУз (но не более 20 тысяч долларов США в год);
- по регистрации торговых знаков за рубежом (но не более 10 тысяч долларов на одного экспортера).
Действующие размеры компенсации затрат экспортеров:
- на внедрение стандартов и получение сертификатов соответствия — 100 процентов, (но не более 20 тысяч долларов за один стандарт и один сертификат);
- на проведение презентаций и рекламных компаний по продвижению местной продукции и брендов на зарубежные рынки — 100 процентов (но не более 20 тысяч долларов за год на одного экспортера);
- на участие в международных тендерах и конкурсах — 100 процентов;
- на регистрацию отечественной продукции и торговых знаков в зарубежных уполномоченных органах — 100 процентов;
- на организацию бизнес-тренингов, торговых миссий и бизнес-форумов на территории Узбекистана — 100 процентов;
- на участие в бизнес-тренингах, торговых миссиях и бизнес-форумах в зарубежных странах — 100 процентов;
- на участие в выставках и ярмарках — 100 процентов.
В стране создан Фонд по поддержке экспорта, который сформирован за счет средств Фонда реконструкции и развития в размере 100 миллионов долларов США на безвозвратной основе, а также займов международных финансовых институтов.