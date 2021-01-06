Торговый дом Узбекистана может появиться в Саратовской области в 2021 году

Для повышения деловой активности и создания новых кооперационных связей, открытия совместных производств, реализации инвестиционных проектов есть все возможности, считают в Минэкономразвития российского региона.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Торговый дом Узбекистана может появиться в 2021 году в Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития российского региона.

"В следующем году намечен ряд мероприятий. Это обмен деловыми визитами, реализация договоренностей по открытию торговых домов Ирана и Узбекистана на территории нашего региона, взаимодействие в образовательной сфере", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, есть значительный потенциал в торговых отношениях Саратовской области с Ираном и Узбекистаном.

"Основу экспорта в Иран составляют кукуруза и ячмень. Наиболее востребованными на рынке Узбекистана остаются масложировая продукция, удобрения, бытовая химия. Традиционно в этих странах закупается продукция сельского хозяйства", — отметила она.

Для повышения деловой активности и создания новых кооперационных связей, открытия совместных производств, реализации инвестиционных проектов есть все возможности, считают в Минэкономразвития.

Первый заместитель председателя правительства Саратовской области — министр финансов региона Вадим Ойкин ранее рассказал, что в 2019 году объем взаимной торговли между вверенной ему областью и Узбекистаном увеличился на 53,7 процента — до 49 миллионов долларов, а за первые шесть месяцев 2020-го его рост составил почти 45 процентов (33,5 миллиона).