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После разового падения доллар снова набирает высоту

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210111/15759954/Posle-razovogo-padeniya-dollar-snova-nabiraet-vysotu.html

Узбекский сум укрепился лишь по отношению к английскому фунту и японской иене. Остальные валюты отметились ростом.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

С 12 января курс доллара будет составлять 10 473,20 сума, на этой неделе американец снова прибавил в весе - на этот раз 23,76 сума. Евро усилил позиции на 34,26 и составил в цене 12 796,16 сума.
Курсы валют на 12.01.2021
Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Курсы валют на 12.01.2021

Укрепился узбекский сум лишь по отношению к английскому фунту и японской иене.

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Экономика, доллары, курс валюты, валюта, Центральный банк Республики Узбекистан



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