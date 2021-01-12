Южная Корея ускорит переговоры о свободной торговле с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Южная Корея собирается ускорить переговоры по вопросу заключения соглашения о свободной торговле (ССТ) с Узбекистаном, заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

"<...> мы будем расширять обмены и сотрудничество со странами-партнерами по "Новой Южной" и "Новой Северной политике", ускоряя переговоры о ССТ с Филиппинами, Камбоджей и Узбекистаном", — сказал Мун Чжэ Ин в своей новогодней речи

Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 160 странами мира. По итогам января-ноября 2020 года нaибольший объем внешнеторгового оборота был зафиксирован с Китаем (17,4 процента), Россией (15,4 процента), Казахстаном (7,9 процента), Южной Кореей (5,8 процента), Турцией (5,7 процента), Кыргызстаном (2,5 процента) и Германией (2,2 процента).