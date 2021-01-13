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В Минэнерго разъяснили ситуацию с экспортом энергии в Афганистан

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210113/15774958/V-Minenergo-razyasnili-situatsiyu-s-eksportom-energii-v-Afganistan.html

Взаимодействие Узбекистана и Афганистана основывается в том числе на межправительственном соглашении о поставках электроэнергии, в котором четко определены обязательства сторон и предусмотрена поставка 2,2 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Глава пресс-службы Минэнерго Эльмира Бекмурадова обратилась к представителям СМИ, призвав их воздержаться от использования неточных цифр и фактов касательно узбекско-афганского сотрудничества в сфере энергетики.

Зачастую неверная трактовка формирует неправильное понимание ситуации, отметила в своем заявлении пресс-секретарь ведомства.

Сотрудничество основывается на межправительственном соглашении о поставках электроэнергии в целях установления мира в Афганистане, подписанном между двумя странами. В документе четко определены обязательства сторон и предусмотрена поставка 2,2 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.

При этом с целью гарантии, что электроэнергия, поставляемая в соответствии с данным соглашением, не окажет негативного воздействия на внутренний рынок Узбекистана, дополнительная энергия импортируется из соседних стран, а часть ее экспортируется в Афганистан.

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Необходимо понимать, что единая энергосистема Центральной Азии подключена к энергосистеме Афганистана только через Узбекистан, то есть электроэнергия, произведенная в странах единой энергосистемы, может экспортироваться только через Узбекистан.

Теги:
энергетика, сотрудничество, Афганистан, Узбекистан, Минэнерго



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