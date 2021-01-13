Госдоля АО "Нефтгазисследование" продана за 1,7 млрд сумов

Стоимость одной бумаги, по данным, составила 9 792 сумов. Причем первоначальная цена одной акции к моменту продажи была снижена на 40%.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Бухарская компания Marv Imkon выкупила госдолю в АО "Нефтгазисследование": 36% акций перешли в частную собственность за 1,7 млрд сумов.

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Об этом сообщили в брокерской компании АО "Мулк Сармоя Брокерлик Уйи", которая является инвестиционным посредником Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Стоимость одной бумаги, по данным, составила 9 792 сумов. Причем первоначальная цена одной акции к моменту продажи была снижена на 40%.

Для справки: предприятие "Нефтгазисследование" существует с начала ввода в эксплуатацию первых месторождений нефти и газа, расположенных в Бухарской области (1959 год). Основная цель его создания - проведение исследовательских работ, направленных на совершенствование технологии добычи, подготовки к транспортировки нефти, газа и газового конденсата.