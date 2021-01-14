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Женщина считает банкноты после обмена валюты в филиале Национального банка Узбекистана в Ташкенте

В Народном банке Узбекистана появится "исламское окно"

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210114/15782318/V-Narodnom-banke-Uzbekistana-poyavitsya-islamskoe-okno.html

Председатель правления Народного банка РУз Фарход Саламов и генеральный директор Исламской корпорацией по развитию частного сектора Айман Седжини подписали соглашение об открытии "исламского окна".

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Народный банк Узбекистана подписал с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) соглашение об открытии "исламского окна", сообщили в Управлении мусульман РУз.

"Банк планирует открыть "исламское окно", работающее на принципах шариата", — говорится в публикации.

Председатель правления Народного банка Фарход Саламов во время онлайн-встречи рассказал, что ICD — давний партнер узбекистанской финансовой организации, и отметил: реализация соглашения создаст широкий спектр возможностей и удобств для соотечественников-мусульман.

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"Одна из основных целей исламских финансов — оказать положительное влияние на реальную экономику и обеспечить ее рост, — заявил гендиректор ICD Айман Седжини. — Открыв это "исламское окно", можно будет предлагать клиентам и физическим лицам альтернативные виды финансовых услуг, основанные на их убеждениях и удовлетворяющие их финансовые потребности".

"Исламские окна" — один из инструментов исламского банкинга, альтернативного вида финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которые широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в исламском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

Теги:
Управление мусульман Узбекистана, Узбекистан, Экономика, исламский банкинг, Ислам



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