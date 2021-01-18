В Узбекистане усовершенствуют порядок госконтроля предпринимателей

Проверки финансово-хозяйственной деятельности должна длиться не более 30 дней. Другие проверки, проводимые по согласованию, – не более 10 дней.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Разработан законопроект, нацеленный на регулирование отношений при осуществлении госконтроля деятельности субъектов предпринимательства.

Как сообщает информационно-правовой портал Norma, документ определяет механизмы проведения мониторинга, осуществления анализа статистической и иной информации. Кроме того, обсуждаемый законопроект устанавливает порядок реализации профилактических мероприятий путем проведения правовой пропаганды на основании утвержденных контролирующими органами ежеквартальных адресных программ.

Обязательная регистрация проверок

Внедряется механизм координации госконтроля, который предполагает регистрацию всех проверок в Единой электронной системе. Проверки, инициированные физическими и юридическими лицами, а также на основе сведений, полученных из СМИ и других источников информации, должны быть согласованы. Уведомлению подлежат проверки, определяемые главой государства.

Сроки проведения проверок

Проверки финансово-хозяйственной деятельности должна длиться не более 30 дней. Другие проверки, проводимые по согласованию, – не более 10 дней. Сроки тех, что проводятся в порядке уведомления, устанавливаются решением президента.

Что попало под запрет

В приложении к законопроекту приводится Перечень контролирующих органов и их контрольных функций. Запрещается проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства органами и организациями, не приведенными в данном перечне. Такие проверки квалифицируются как незаконное вмешательство и воспрепятствование предпринимательской деятельности.