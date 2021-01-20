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Национальная валюта Узбекистана — сум

Узбекистанцы стали меньше пользоваться наличными

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210120/15828017/Uzbekistantsy-stali-menshe-polzovatsya-nalichnymi.html

По данным Центробанка, общее количество банкнот в структуре наличных денег снизились в основном за счет роста доли крупных купюр.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане количество банкнот в обращении в 2020 году снизилось на 1,1 миллиарда штук, или на 30,1 процента, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Общее количество банкнот в структуре наличных денег снизились в основном за счет роста доли крупных купюр, отметили в ЦБ.

Узбекские денежные знаки - сум
© Sputnik / Стрингер
Узбекистанцев призвали обменять устаревшие банкноты и монеты
В минувшем году доля банкнот номиналом 100 тысяч сумов увеличилась с 12,5 процента до 27,3 процента. Доля купюр достоинством 50 тысяч сумов наоборот снизилась: с 40,1 процента до 38,8 процента. То же можно сказать о купюрах номиналом пять тысяч сумов (было 22,6 процента, стало — 16,1 процента), тысяча сумов (было 4,5 процента, стало 2,1 процента).

Напомним, с 1 июля 2019 года утратили силу банкноты и монеты номиналом в 50 и 100 сумов, а с 1 июля 2020-го — банкноты достоинством 200 и 500 сумов. 

Устаревшие банкноты и монеты можно обменять в расчетно-кассовых центрах территориальных Главных управлений Центробанка.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, наличные



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