Узбекистанцы стали меньше пользоваться наличными

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане количество банкнот в обращении в 2020 году снизилось на 1,1 миллиарда штук, или на 30,1 процента, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.
Общее количество банкнот в структуре наличных денег снизились в основном за счет роста доли крупных купюр, отметили в ЦБ.
Напомним, с 1 июля 2019 года утратили силу банкноты и монеты номиналом в 50 и 100 сумов, а с 1 июля 2020-го — банкноты достоинством 200 и 500 сумов.
Устаревшие банкноты и монеты можно обменять в расчетно-кассовых центрах территориальных Главных управлений Центробанка.