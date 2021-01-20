Путин назвал приоритетные задачи стран-членов ЕАЭС

Сейчас в числе приоритетных задач стран-участниц союза - восстановление деловой активности и рост занятости людей в странах союза.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. На совещании, посвященном интеграционным процессам в ЕАЭС президент России заявил о том, что взаимный товарооборот стран союза за шесть лет - с момента его создания, вырос более чем на треть, передает РИА Новости.

Устойчивыми темпами развивается и внешняя торговля стран союза в целом, ее прирост составил 27%, добавил глава РФ. По его словам, такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами ЕАЭС.

Сейчас в числе приоритетных задач - восстановление деловой активности и рост занятости людей в странах союза.

Страны ЕАЭС уже одобрили концепцию единого финансового рынка, на очереди — единый энергорынок, подчеркнул Владимир Путин.

На днях вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС - оно было ратифицировано странами-участниками союза до начала 2021 года.

Основная цель документа - формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства. Пенсионеры смогут получать деньги как в стране своего постоянного проживания, так и в том государстве, где они работали и выплачивали налоги.