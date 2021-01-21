Сколько золота удалось накопить Узбекистану за год

Как изменился объем монетарного золота и активов в иностранной валюте, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, по итогам 2020 года составили 34,904 миллиарда долларов.

Это, к слову, на 19,2% больше по сравнению с 2019-м, сообщили в Центробанке.

По данным национального регулятора, объем монетарного золота увеличился на 23,8% до 20,216 миллиарда долларов, а активы в иностранной валюте — до 14,304 миллиарда долларов (+14,7%).

При этом физический объем монетарного золота за год сократился до 10,7 миллиона тройских унций против 10,8 миллиона тройских унций годом ранее.

Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда, уточняет ЦБ.