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Сколько золота удалось накопить Узбекистану за год

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210121/15833390/Skolko-zolota-udalos-nakopit-Uzbekistanu-za-god.html

Как изменился объем монетарного золота и активов в иностранной валюте, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, по итогам 2020 года составили 34,904 миллиарда долларов.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Это, к слову, на 19,2% больше по сравнению с 2019-м, сообщили в Центробанке.

По данным национального регулятора, объем монетарного золота увеличился на 23,8% до 20,216 миллиарда долларов, а активы в иностранной валюте — до 14,304 миллиарда долларов (+14,7%).

При этом физический объем монетарного золота за год сократился до 10,7 миллиона тройских унций против 10,8 миллиона тройских унций годом ранее. 

Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда, уточняет ЦБ.

Теги:
итоги года, Узбекистан, золотовалютный резерв, золото



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