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Список крупных налогоплательщиков пополнился новыми предприятиями

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210121/15835154/Nalogovyy-komitet-uvelichil-kolichestvo-krupnykh-nalogoplatelschikov.html

Теперь количество крупных налогоплательщиков увеличилось до 1 120. Большинство из них - это юридические лица, чистый доход которых от реализации товаров (работ, услуг) по итогам прошлого календарного года превышает 100 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Председатель Государственного налогового комитета Узбекистана внес дополнения в список крупных налогоплательщиков, сообщили в пресс-службе ГНК.

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© Sputnik / Игорь Зарембо
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Ранее их количество составляло 836. В текущем году в состав крупных налогоплательщиков, обслуживанием которых занимается Межрегиональная государственная налоговая инспекция по крупным налогоплательщикам при Государственном налоговом комитете, добавлены: 2 производителя акцизной продукции, 2 структурных предприятия, а также 280 других крупных предприятий.

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Теперь количество крупных налогоплательщиков увеличилось до 1 120. Большинство из них - это юридические лица, чистый доход которых от реализации товаров (работ, услуг) по итогам прошлого календарного года превышает 100 млрд сумов, или юридические лица, доход которых превысил данную сумму по итогам двенадцатимесячного последовательного периода.

Крупными налогоплательщиками также считаются предприятия, занимающиеся добычей, переработкой, поставкой и продажей углеводородного сырья и минеральных ресурсов, а также производящие и поставляющие электроэнергию (исключения – автозаправочные станции).

В списке также юрлица, использующие воздушное пространство Узбекистана для перевозки пассажиров, осуществляющие международное воздушное сообщение и входящие в их состав организации, а также коммерческие банки, товарно-сырьевые, фондовые и валютные биржи и другие предприятия.

Теги:
Узбекистан, Государственный налоговый комитет, налоги



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