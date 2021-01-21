ЦБ Узбекистана спрогнозировал инфляцию и рост ВВП в 2021 году

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Инфляцию в Узбекистане в 2021 году планируется удержать на уровне ниже десяти процентов, рост ВВП может составить до 5,5 процента, заявил глава Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в четверг. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее Госкомстат республики сообщал, что инфляция в стране по итогам 2020 года снизилась до 11,1 процента против 15,2 процента годом ранее, рост ВВП составил 1,6 процента против 5,8 процента по итогам 2019-го.

"<...> ожидается дальнейшее снижение инфляции до девяти-десяти процентов к концу 2021 года, — сказал Нурмуратов. — Рост реального ВВП в 2021-м прогнозируется на уровне 4,5-5,5 процента".

Основная процентная ставка сохранена на уровне 14 процентов. ЦБ принял такое решение в целях формирования условий для дальнейшего снижения инфляции, сохранения положительного уровня реальных процентных ставок, а также "создания благоприятных условий для продолжения восстановления экономической активности".

Напомним, Центробанк Узбекистана с 1 января 2020 года перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. ЦБ также с 1 января 2020-го ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус один процент. Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля — до 15 процентов, а с 10 сентября — до 14 процентов, из-за снижения прогнозов инфляции. В октябре и декабре регулятор оставлял ставку без изменений.