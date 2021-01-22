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Орехи и фисташки можно вырастить на землях Лесного хозяйства

В Джизакской области начнут выращивать фисташку

Пресс-служба президента
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210122/15844380/V-Dzhizakskoy-oblasti-nachnut-vyraschivat-fistashky.html

Прибыль от выращивания фисташки, как показывают расчеты, в 28 раз больше, чем от выращивания гороха, в 9 раз больше, чем от бахчевых культур, и в 50 раз больше, чем от пшеницы.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. С начала 2021 года 5% от всех поступлений в Фонд развития лесного хозяйства будут направляться на поддержку научной деятельности. Об этом говорится в постановлении президента, предусматривающем стимулирование научно-исследовательских работ в сфере лесного хозяйства.

© Sputnik / Виталий Аньков
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Для обеспечения интеграции науки и производства, подготовки кадров, соответствующих уровню международных стандартов в лесном хозяйстве, пересмотрены функции и задачи структур лесного хозяйства.

С 1 февраля 2021 года Госкомлекс начнет координировать научные исследования и внедрение инноваций. В частности, специалистов по лесхозу будут направлять на стажировку за рубеж для изучения опыта инновационных разработок.

Будет создана научно-опытная станция фисташководства при НИИ лесного хозяйства на базе маточных плантаций фисташки на участке "Октош" в Джизакской области. Здесь будут развивать фисташководство, отбирать новые и высокоурожайные сорта и виды фисташек, а также организовывать семинары, тренинги и другие мероприятия для лесников, фермерских и дехканских хозяйств.

Задачи по семеноводству лесных и лекарственных растений также возлагаются на НИИ лесного хозяйства.

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Кроме того, планируется организовать проектный институт "Урмонлойиха", который проводит лесоустройство, проектно-изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации работ по озеленению окраин городов, обочин дорог, а также внедрение геоинформационных систем.

Теги:
Президент, Постановление, Джизакская область, Узбекистан, лесное хозяйство



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