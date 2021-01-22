Обучение женщин и молодежи: Мирзиёев озвучил меры по развитию Бухарской области

Определено, что на проекты семейного и молодежного предпринимательства будет выделено 390 миллиардов сумов льготных кредитов.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. На внеочередной сессии бухарского областного Кенгаша народных депутатов президент назвал нынешнее развитие Бухарской области неудовлетворительным. По его словам, регион на 10 лет отстает от других областей. Не искоренена коррупция, взяточничество. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 50 процентов.

В этой связи глава государства отметил, что должна быть внедрена новая система по изучению на уровне махаллей проблем и возможностей, обеспечению занятости и источников дохода населения. Общество будет идти по новому курсу, где большой силой станет махалля.

Президент дал указания по созданию новых рабочих мест и условий для самозанятых. На проекты семейного и молодежного предпринимательства будет выделено 390 миллиардов сумов льготных кредитов. В каждом районе на базе профессиональных школ будут созданы моноцентры. В результате исследования в разрезе махаллей безработные, молодежь и женщины будут обучены востребованным профессиям.

Для Бухарской области сформированы 713 инвестиционных проектов на сумму около 19 триллионов сумов для реализации в 2021-2022 гг. Из них в текущем году будут реализованы 555, планируется создать более 14 тысяч новых рабочих мест.

Указано на необходимость полного задействования потенциала сферы услуг, в том числе дальнейшего развития паломнического туризма. В частности, поручено восстановить исторический центр Гиждувана и превратить его в музей под открытым небом, организовать центр этнотуризма в селе Ширин Вабкентского района, создать комплекс "Эпоха Ибн Сины" в селе Афшона Пешкунского района.

Шавкат Мирзиёев предложил провести Международный фестиваль бухарского златошвейного и ювелирного искусства.

Особое внимание уделено развитию социальной сферы, организации новых образовательных и медицинских учреждений. В нынешнем году в Бухаре откроется президентская школа, будут организованы 16 школ с уклоном на математику, информационные технологии, химию, биологию и физику. Намечено также реконструировать 18 школ.

Жители махалли в Бухарской области перекрыли дорогу из-за проблем с газом >>

Определены также задачи и по развитию инфраструктуры, улучшению питьевого водоснабжения и канализации, строительству и ремонту дорог.