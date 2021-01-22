Узбекистан планирует довести товарооборот с Украиной до $1 млрд

Торгово-промышленные палаты (ТПП) двух стран в четверг провели онлайн-семинар по созданию в Узбекистане совместных агропредприятий.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекистан рассчитывает в ближайшей перспективе довести товарооборот с Украиной до 1 миллиарда долларов, передает ИА "Дунё".

Торгово-промышленные палаты (ТПП) двух стран в четверг провели онлайн-семинар по созданию в Узбекистане совместных агропредприятий.

"Узбекистан и Украина намерены активизировать совместные усилия для расширения и диверсификации взаимной торговли и обеспечения роста ее объемов до одного миллиарда долларов США в год в ближайшей перспективе", — говорится в публикации.

Председатель ТПП Узбекистана Адхам Икрамов отметил, что близость позиций двух стран по региональным и международным вопросам служит фундаментом для развития двусторонних связей.

"Обе страны меняются очень динамично, в том числе и структура экономики. Появляется большое количество новых предприятий, новых интересов, и основная задача — это привлечь внимание и возродить новый интерес к взаимодействию между странами", — сказал глава ТПП Украины Геннадий Чижиков.

Посольство Узбекистана в Киеве и Украинский союз промышленников и предпринимателей также подписали меморандум о сотрудничестве. Документ, в частности, предусматривает организацию деловой миссии союза в Узбекистан в первой половине этого года.

По данным узбекской стороны, торговый оборот Узбекистана и Украины по итогам 2020 года увеличился на 14 процентов — до 437 миллионов долларов. В частности, узбекский экспорт вырос до 122,8 миллиона долларов (плюс 2,8 процента), импорт — до 315,2 миллиона долларов (плюс 19,2 процента). В общем объеме внешней торговли Узбекистана товарооборот с Украиной занимает 1,2 процента.