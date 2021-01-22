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В Наманганской области появится лавандовая плантация

© REUTERS / Peter Cziborra
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210122/15845836/V-Namanganskoy-oblasti-poyavitsya--lavandovaya-plantatsiya.html

Килограмм цветков растения на мировом рынке оценивается в 8-9 тысяч долларов, а с одного гектара можно получить 70-80 литров масла.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков принял предложение представителя израильской компании DRTS (Drip Research Technology Solutions) Сулеймана Хартавиогли о создании лавандовой плантации в Наманганской области, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В настоящее время эта компания занимается строительством аналогичной плантации на 40 гектарах земли в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.

На плантации лекарственных растений
© Sputnik / Игорь Костин
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Лаванда используется в медицине и парфюмерии. Килограмм цветков растения на мировом рынке оценивается в 8-9 тысяч долларов, а с одного гектара можно получить 70-80 литров масла. При этом лаванда не требует много воды и ухода.

Представитель израильской компании посетил СЭЗ "Касонсой-фарм" и ознакомился с условиями местности.

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Для справки: DRTS (Drip Research Technology Solutions) - мировой лидер в области капельного орошения и агротехнологии с 35-летним опытом. 

Теги:
Израиль, Узбекистан, лекарственные растения



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