UzAirways и саудовская авиакомпания Flynas договорились о развитии туризма

Говорили о развитии сотрудничества в перспективных отраслях – нефтегазовая и нефтехимическая отрасль, машиностроение, электротехническая, пищевая, текстильная и кожевенно-обувная промышленность, шелководство, инфраструктурное строительство и туризм.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Бухаре в рамках визита делегации Королевства Саудовской Аравии в Узбекистан состоялись узбекско-саудовский бизнес-форум и первое заседание узбекско-саудовского делового совета, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Стороны приветствовали создание узбекско-саудовского делового совета в качестве надежной платформы для установления долгосрочных контактов между представителями частного бизнеса двух стран, создания благоприятных условий для двустороннего делового сотрудничества, а также поддержки и продвижения совместных проектов.

Говорили о развитии сотрудничества в перспективных отраслях – нефтегазовая и нефтехимическая отрасль, машиностроение, электротехническая, пищевая, текстильная и кожевенно-обувная промышленность, шелководство, инфраструктурное строительство и туризм.

В целях обсуждения практических аспектов сотрудничества по конкретным направлениям и проектам были проведены встречи в форматах G2B и B2B.

По итогам форума были подписаны соглашение о сотрудничестве по созданию совместного делового совета между Советом торгово-промышленных палат Саудовской Аравии и Торгово-промышленной палатой Узбекистана, меморандум о взаимопонимании между АО Uzbekistan Airways и авиакомпанией Flynas о развитии туризма, а также меморандум о взаимопонимании между Центром исламской цивилизации в Узбекистане и Центром исламских исследований имени короля Фейсала.