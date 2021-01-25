ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовская Аравия во главе с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом, сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев с удовлетворением подчеркнул динамичное развитие двустороннего сотрудничества в последние годы.

"Несмотря на пандемию, осуществляется активный диалог на уровне государственных органов и бизнеса двух стран. Еще одним свидетельством этому стало прибытие в Узбекистан в составе делегации министра инвестиций руководителей порядка 30 ведущих саудовских компаний", - говорится в сообщении.

Министр инвестиций Халид аль-Фалих поблагодарил президента Республики Узбекистан за оказанный теплый прием, передал приветствия и наилучшие пожелания от Короля Саудовской Аравии Салмана аль-Сауда и Наследного принца Мухаммеда аль-Сауда.

Пресс-служба президента Шавкат Мирзиёев принял делегацию Саудовской Аравии

Также он выразил искреннюю признательность за поддержку инвестиционных проектов саудовских компаний и созданные благоприятные условия для их продуктивной деятельности в Узбекистане.

Вчера, 24 января, был дан старт проекту строительства новой современной теплоэлектростанции мощностью 1200 мегаватт в Сырдарьинской области с участием корпорации ACWA Power. Кроме того, совместно с данной компанией будут возведены ветряные электростанции в Бухарской и Навоийской областях совокупной мощностью 1000 мегаватт.

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По итогу, были бостигнуты договоренности о подготовке и реализации новых проектов в энергетической, нефтегазовой, газохимической и химической отраслях, промышленном секторе, сельском хозяйстве, сфере здравоохранения и фармацевтики, а также в других направлениях, в том числе на основе внедрения принципов государственно-частного партнерства.

Особое внимание уделено вопросам развития инструментов финансовой поддержки совместных программ и проектов, включая создание инвестиционных компаний и микрофинансовых организаций в Узбекистане.

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Согласовано, что для проработки и продвижения этих инициатив будет принята и реализована "дорожная карта", возобновлена деятельность межправительственной комиссии, сформированы рабочие группы по приоритетным проектам.