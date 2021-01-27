Стала известна среднемесячная зарплата в Узбекистане в 2020 году

Но вот темпы роста с 2019-го достаточно сильно сократились - в 1,8 раза. Где наблюдался наивысший уровень платы, а где наименьший - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Среднемесячная зарплата по Узбекистану в прошлом году составила 2 миллиона 667 тысяч сумов, тем самым увеличившись на 14,8% по сравнению с 2019-м, сообщает Госкомстат.

Но вот темпы роста с 2019 года достаточно сильно сократились - в 1,8 раза.

Наивысший уровень среднемесячной заработной платы наблюдался в финансовой и страховой деятельности и составил 6 230,6 тысяч сумов, а наименьший – в здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 1 808,5 тысяч сумов.

Среднемесячная зарплата включает в себя надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы и отчисления в профсоюзный фонд.

Кому повысят зарплату и социальные пособия с 1 февраля >>

Напомним, с 1 февраля 2021 года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендий в Узбекистане повысится на 10%.

Также пособие по уходу за ребенком до двух лет составит 434 тысячи сумов, а материальная помощь малообеспеченным семьям увеличится в два раза — с 326 тысячи сумов до 653 тысячи сумов.