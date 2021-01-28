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В Узбекистане стало меньше коррупции — опубликован мировой рейтинг

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210128/15883400/V-Uzbekistane-stalo-menshe-korruptsii--opublikovan-mirovoy-reyting.html

В 2012 году страна занимала 170-е место в данном рейтинге, а в 2020-м поднялась уже на 146-ю строчку.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. По итогам 2020 года Узбекистан улучшил позиции в Индексе восприятия коррупции, сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства юстиции.

Доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
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Для справки: рейтинг объявлен неправительственной международной организацией Transparency International, которая финансируется рядом стран, в том числе США, а также за счет частных средств, включая Фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса.

При этом в Минюсте напомнили, что в 2012 году страна занимала 170-е место, а в 2020-м поднялась уже на 146-ю строчку.

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Положительные сдвиги стали возможны благодаря укреплению за последние годы как правовых, так и институциональных основ противодействия коррупции. Эта проблема находится в центре внимания главы государства, формируется непримиримое отношение к ней.

Растущая открытость госорганов в сфере борьбы с коррупцией, их готовность обсуждать волнующие граждан проблемы, а также тенденции к совместному поиску и разработке решений соответствуют сути Индекса восприятия коррупции.

Национальная валюта Узбекистана — сум
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В ноябре прошлого года председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, глава Национального совета по противодействию коррупции Танзила Нарбаева рассказала в интервью Sputnik Узбекистан о мерах по борьбе с коррупцией, а также об усилении роли гражданского общества в этом процессе.

По словам главы Сената, республика достигла определенных успехов в противодействии коррупции: принят основополагающий закон, регулирующий данную сферу, образованы соответствующие структуры. Но все еще остаются ощутимые пробелы в правовом поле, дающие возможность находить в нем лазейки.

Теги:
Минюст Узбекистана, рейтинг, борьба с коррупцией, Коррупция



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