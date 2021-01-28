Доллар вредит экономикам стран ЕАЭС — Косачев

По словам главы международного комитета Совфеда РФ, взаимные расчеты в долларах и евро приводят к потерям для бизнеса и госбюджетов стран союза.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Взаиморасчеты в долларах вредят экономикам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев. Об этом сообщает РИА Новости.

На круглом столе, посвященном финансово-экономическому суверенитету ЕАЭС, парламентарий отметил, что целью создания объединения было повышение конкурентоспособности экономик стран союза, а взаимные расчеты в долларах и евро приводят к потерям для бизнеса и госбюджетов, создаются риски из-за волатильности курса валют, реальных или потенциальных санкций.

Чтобы не подпадать под эти риски, следует "осуществлять взаиморасчеты в национальных валютах, либо придерживаться какой-то одной" из них, полагает Косачев.

Он привел пример: сейчас для того, чтобы рубль перевести в казахский тенге, российскую валюту надо сначала перевести в доллар, а затем уже из доллара в тенге.

"В этой связи естественно возникает тема создания правовой и технологической основы по обслуживанию финансовых потоков, минуя юрисдикции третьих стран", — сказал парламентарий.

По его словам, для создания собственной финансовой структуры ЕАЭС нужно стабилизировать курс нацвалют и в дальнейшем регулировать соответствующие процессы через отдельные соглашения. Как базу в этих целях можно использовать Межгосударственный банк СНГ или Евразийский банк развития, отметил он.

Напомним, участниками ЕАЭС на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а наблюдателями — Узбекистан, Молдова и Куба.