Узбекистан и Корея будут содействовать "четвертой промышленной революции"

Президент Мун Чжэ Ин еще раз подтвердил, что корейская сторона окажет всемерную поддержку в вопросе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Главы государств обсудили вопросы развития и укрепления двусторонних дружеских отношений и особого стратегического партнерства.

В ходе дискуссии отмечали, что несмотря на последствия пандемии стороны сумели реализовать ряд крупных инвестиционных и торговых проектов, запустить новые объекты кооперации. Речь, в частности, об уникальном в регионе современном детском многопрофильном медицинском центре, который был создан в Ташкенте при участии южнокорейских партнеров.

Президент Узбекистана поблагодарил Республику Корея за практическую поддержку, оказываемую Узбекистану в предупреждении, эффективном лечении и реабилитации лиц, перенесших коронавирус.

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Лидеры выступили за дальнейшее укрепление особого стратегического партнерства и расширение всестороннего сотрудничества.

Договорились продолжать регулярные политические консультации и активизировать межпарламентские обмены, подготовку программы двусторонних мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

В орбите особого внимания — программы взаимодействия в области высшего, профессионального и дошкольного образования, здравоохранения, цифровизации и реставрации объектов культурного наследия. Отдельно обсудили вопрос изучения национальных языков в вузах.

В этом году в рамках осуществляемых проектов с участием корейских партнеров ожидается освоение инвестиций в объеме до 400 миллионов долларов. Ведется подготовка 55 новых проектов в высокотехнологичных отраслях на сумму свыше 3,4 миллиарда долларов, включая энергетический сектор, нефтегазовый комплекс, химию и нефтехимию, фармацевтику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, модернизацию инфраструктуры, транспорт и логистику, туризм и многие другие.

Главы государств отметили важность наращивания объемов взаимной торговли. В последние годы были достигнуты рекордные показатели товарооборота.

Особое внимание уделили вопросам выравнивания дисбаланса и диверсификации номенклатуры экспортно-импортных операций, взаимодействию фитосанитарных служб для расширения поставок сельскохозяйственной продукции. В этих целях стороны начнут переговоры по заключению двустороннего соглашения о свободной торговле.

Президент Мун Чжэ Ин еще раз подтвердил, что корейская сторона окажет всемерную поддержку в вопросе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия в рамках ООН и других международных структур, а также в рамках Форума сотрудничества "Республика Корея – Центральная Азия" для продвижения программ в сферах высоких технологий, "зеленой" и цифровой экономики.

Президент Узбекистана заявил о неизменной поддержке усилий Сеула по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Лидеры отдельно остановились на вопросах сотрудничества в экологической сфере, включая поддержку деятельности Многопартнерского трастового фонда для региона Приаралья.

Мун Чжэ Ин еще раз пригласил Шавката Мирзиёева посетить Республику Корею с визитом.

По итогам саммита подписаны Меморандум о сотрудничестве в области "цифровизации" в целях содействия "четвертой промышленной революции", Соглашение по реализации трехлетней программы с Фондом "EDCF" на сумму на 1 миллиард долларов, заемные соглашения по проектам строительства современной многопрофильной клиники и проектного института – Центра химических технологий.

Кроме того, на уровне ведущих компаний заключены соглашения о модернизации важных объектов энергетической инфраструктуры в Узбекистане.