Доверие растет: эксперт об отношении иностранных инвесторов к Узбекистану

Как представитель Лондонской фондовой биржи оценивает шаги властей РУз на пути к созданию комфортной среды для зарубежных инвесторов — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Глава европейских, первичных рынков капитала Лондонской фондовой биржи (LSE) Аюна Нечаева рассказала, как иностранные инвесторы относятся к Узбекистану. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нечаевой, развивающийся рынок республики представляет для них большой интерес, о чем могут свидетельствовать недавние размещения бондов некоторых узбекских эмитентов.

"Это означает, что страна активно взаимодействует с иностранными инвесторами. Я могу определенно сказать, что интерес (к активам) огромный. Мы находимся в ситуации, когда на развитых рынках процентные ставки очень низки и иногда отрицательные. Инвесторы, конечно, ищут качественные активы с перспективой большого роста", — сказала Нечаева.

Она также отметила, что доверие инвесторов к Узбекистану растет и благодаря процессам по улучшению законодательства и стандартов рынка ценных бумаг в стране. В частности, власти республики стараются улучшать инвестиционный климат, совершенствовать корпоративное управление. Кроме того, она находятся в процессе подписания меморандума о взаимопонимании с Международной организацией комиссии по ценным бумагам (IOSCO).

"Все это ведет к созданию качественного локального рынка и доверию глобальных инвесторов. Я уверена, когда Узбекистан выйдет на рынок, это будет феноменальный спрос (со стороны инвесторов)", — заключила Аюна Нечаева.

Правительство Узбекистана ведет подготовку к приватизации крупных госкомпаний в энергетическом, финансовом и потребительском секторах. В частности, в 2021 году планируется подготовить продажу госдоли в шести крупных банках, а также продать одну из кредитных организаций стратегическому инвестору.

В конце 2020 года Агентство по управлению госактивами Узбекистана объявило предквалификацию для продажи доли примерно в 57 процентов, на которую приходятся госактивы в совместном предприятии (СП) Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd.

Кроме того, до 2024 года планируется провести IPO на международных рынках капитала АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узтрансгаз", в которых государство намерено сохранить долю до 51 процента в уставных капиталах.