Как продвигается налоговая реформа в Узбекистане

Первый этап "большого институционального мероприятия", по словам премьер-министра РУз, уже позади.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при содействии России. Об этом сообщает РИА Новости.

"<...> по вашей инициативе в Узбекистане мы начали налоговую реформу, при вашей помощи, благодаря технической помощи и гранту Российской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия", — сказал Арипов на встрече с Мишустиным в Алматы. Политики прибыли туда для участия в Евразийском межправсовете, мероприятие состоится в пятницу.

Премьер-министр Узбекистана упомянул, что руководители налоговых служб недавно подвели итоги первого этапа этой работы.

"Как раз накануне мне наш руководитель налоговой службы докладывал. Очень у них хорошее взаимодействие, они уже работают над вторым этапом. И оно приносит очень хорошие плоды вообще для приведения в соответствие экономики и платежеспособности налоговой сфере в Узбекистане, за что мы вам очень благодарны", — отметил Арипов.

Он напомнил еще об одном проекте, реализация которого сейчас начинается в стране.

"Это тоже вы как раз лично помогали и помогаете, — по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств, электроники", — сказал премьер.

По всем этим направлениям идет активная работа, отметил он.