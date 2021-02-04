Как продвигается налоговая реформа в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, как в стране продвигается налоговая реформа, запущенная при содействии России. Об этом сообщает РИА Новости.
"<...> по вашей инициативе в Узбекистане мы начали налоговую реформу, при вашей помощи, благодаря технической помощи и гранту Российской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия", — сказал Арипов на встрече с Мишустиным в Алматы. Политики прибыли туда для участия в Евразийском межправсовете, мероприятие состоится в пятницу.
Премьер-министр Узбекистана упомянул, что руководители налоговых служб недавно подвели итоги первого этапа этой работы.
Он напомнил еще об одном проекте, реализация которого сейчас начинается в стране.
"Это тоже вы как раз лично помогали и помогаете, — по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств, электроники", — сказал премьер.
По всем этим направлениям идет активная работа, отметил он.