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Разработчики инвестпроектов в Ферганской области рассказали о своих проблемах

Разработчики инвестпроектов в Ферганской области рассказали о своих проблемах

Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Экономика
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Умурзаков поручил главам коммерческих банков и органов местной власти направить усилия на активизацию деятельности "Фабрики проектов", расширение охвата ее услугами предпринимателей области, а также повышение квалификации сотрудников.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Зампремьера — глава министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с молодыми специалистами "Фабрики проектов" в Ферганской области, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Молодые специалисты рассказали о проблемах, которые препятствуют реализации проектов и достигнутых результатах проводимой работы с предпринимателями, а также презентовали ряд инвестиционных проектов собственной разработки.

Шла речь о том, что нужно продолжать тесное взаимодействие специалистов "Фабрики" с предпринимателями, органами местной власти областного, районного и городского уровней, а также финансовыми учреждениями.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Умурзаков поручил главам коммерческих банков и органов местной власти, которые принимали участие в дискуссии, направить усилия на активизацию деятельности "Фабрики проектов", расширение охвата ее услугами предпринимателей области, а также повышение квалификации сотрудников.

Напомним, в апреле 202 года глава МИВТ поручил руководителям коммерческих банков было поручено наладить системную деятельность по разработке и реализации инвестиционных проектов в регионах по принципу "фабрики проектов", который подразумевает сопровождение каждого проекта до введения в эксплуатацию.

Теги:
Узбекистан, Экономика, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Инвестиции



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