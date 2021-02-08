Президент ИБР летом посетит Узбекистан

Заместитель премьер-министра — глава МИВТ РУз Сардор Умурзаков и президент ИБР Бандар Хаджар в воскресенье провели встречу в онлайн-формате. Об итогах читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Исламского банка развития Бандар Хаджар в июне может посетить Узбекистан, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра — глава МИВТ Сардор Умурзаков и Бандар Хаджар в воскресенье провели встречу в онлайн-формате. До этого в министерстве сообщили, что Умурзаков избран председателем Совета управляющих группы ИБР.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов и инициатив, а также вопросы организации и проведения в Узбекистане 46-го Ежегодного заседания Совета управляющих ИБР в 2021 году. Умурзаков и Хаджар договорились ускорить формирование рабочих групп и разработку дорожной карты.

"В настоящее время руководство банка рассматривает перспективы организации визита президента ИБР в Узбекистан в июне 2021 года для проведения роуд-шоу, посвященного широкому освещению предстоящего заседания в международных СМИ, — говорится в публикации. — Также <...> cтороны рассмотрят возможность открытия регионального представительства ИБР в Узбекистане по мере стабилизации эпидемиологической ситуации".

Кроме того, Умурзаков и Хаджар во время беседы уделили особое внимание проекту строительства Трансафганской железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар".

Президент ИБР подчеркнул, что его успешная реализация "станет ключевым фактором устойчивого экономического развития регионов Центральной и Южной Азии", позволит повысить качество жизни населения стран-участниц проекта.