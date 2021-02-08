Сум побеждает евро и доллар: новый курс валют в Узбекистане

Единая европейская валюта потеряла более 100 сумов, для американского доллара эту неделю тоже сложно назвать удачной.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в республике с 9 февраля 2021 года.

Евро просел на 110,65 сума, он будет стоить 12 681,23 сума. Доллар тоже сдался, но его потеря менее существенна: 9,61 сума, новая цена — 10 530,83 сума.

Пресс-служба Центробанка Узбекистана Курс валют в Узбекистане с 9 февраля 2021 года

А российский рубль, напротив, подорожал — правда, всего на 1,91 сума (итог — 141,1 сума). Фунт стерлингов тоже не остался в накладе: плюс 19,48 сума (новая цена — 14 461,99 сума).

Напомним, Центральный Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.