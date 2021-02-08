Сколько денег потрачено на борьбу с коронавирусом в Узбекистане — Сенат

По информации высшего органа госвласти, ограничение деятельности торговых и обслуживающих предприятий в республике в связи с ковидной пандемией негативно отразилось на товарообороте и развитии сектора услуг.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. На финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике было потрачено 3 трлн 962 млрд сумов, сообщают в пресс-службе Сената.

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По информации высшего органа госвласти, ограничение деятельности торговых и обслуживающих предприятий в связи с пандемией негативно отразилось на товарообороте и развитии сектора услуг. В частности, объем торговли в республике составил всего 194,8 трлн сумов (103,2%). Общий прирост услуг достиг 218,9 трлн сумов и увеличился на 102,3% по сравнению с прошлым годом.

В Сенате также отмечают, что наибольший рост был заметен в финансовом секторе — 25,6%, в сфере связи и информации — 115,3%, а также в области образования — 7,4%.

Согласно отчету правительства, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социальных и инфраструктурных объектов было потрачено 3 трлн 423 млрд сумов, для оказания финансовой поддержки предприятиям — 2 трлн 485 млрд сумов, на расширение социальной поддержки населения — 1 трлн 340 млрд сумов, на строительство объектов здравоохранения и создание необходимой инфраструктуры — 1 трлн 22 млрд сумов.

К тому же на покрытие потерь местных бюджетов и пенсионного фонда были также израсходованы средства в размере 595 млрд сумов.

Напомним: в декабре 2020-го в рамках ежегодного послания Олий Мажлису глава государства Шавкат Мирзиёев заявил, что в 2021-м власти Узбекистана планируют направить три триллиона сумов (около 300 миллионов долларов) на вакцинацию и борьбу с коронавирусом COVID-19.