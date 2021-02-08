Как идет подготовка к строительству уникального ГХК в Бухарской области

Реализацией проекта занимается нефтегазовая компания Jizzakh Petroleum. Газохимический комплекс будет работать на отечественном сырье на основе технологического процесса превращения метанола в олефины.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан подписал шесть соглашений с международными компаниями в рамках проекта по строительству нового газохимического комплекса в Бухарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РУз.

Реализацией проекта занимается нефтегазовая компания Jizzakh Petroleum. Газохимический комплекс будет работать на отечественном сырье на основе технологического процесса превращения метанола в олефины (МТО). Будущий ГХК, как ожидается, будет способствовать внутреннему развитию текстильной промышленности, импортозамещению, росту производства в автомобильной и строительной отраслях.

"На основе углубленных исследований и оценок, проведенных с партнером Wood в начале февраля 2021 года, было подписано шесть лицензионных соглашений с ведущими международными компаниями", — говорится в публикации на сайте Минэнерго.

А именно: с американскими Chemtex (Invista), Scientific Design и Grace, а также с Versalis (Италия), Haldor Topsoe (Дания), Sinopec (Китай).

Министр энергетики Алишер Султанов, комментируя подписание этих соглашений, отметил, что правительство Узбекистана приветствует прогресс, достигнутый в отношении бухарского газохимического комплекса. Особенно учитывая тот факт, что площадка для строительства была выбрана в прошлом году.

"Мы рады, что обсуждения с Jizzakh Petroleum так быстро привели к этой серии соглашений с основными международными лицензиарами", — заявил Султанов.

Напомним, СП Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерней структуры Gazprom International) (40 процентов) и "Узбекнефтегазом" (60 процентов).

В сентябре 2020 года данное СП в соответствии с решением Кабмина РУз стало одним из мажоритарных инвесторов проекта по строительству нового химического комплекса на основе технологии МТО. Отмечалось, что объекта такого масштаба и технических возможностей на пространстве СНГ пока нет.

По обнародованным ранее данным, сметная стоимость строительства составит 2,8 миллиарда долларов.

После выбора лицензиаров ГХК должна начаться разработка базового проекта завода.