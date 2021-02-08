В России изготовили рабочее колесо гидротурбины для Туполангской ГЭС в РУз

Изделие предназначено для гидроагрегата (ГА) №3. Завершение изготовления полного комплекта оборудования запланировано на второй квартал 2021 года.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. На Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) изготовлено первое рабочее колесо гидротурбины для Туполангской ГЭС, расположенной в Узбекистане, сообщают в АО "Силовые машины".

Помимо этого, для двух строящихся гидроагрегатов (ГА) будут созданы гидротурбины и генераторы мощностью по 72,5 МВт, а для двух действующих – новые рабочие колеса, оборудование для модернизации систем регулирования турбин, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы возбуждения.

Отмечается, что ввод четырех ГА в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно. Проект планируется завершить до конца 2022-го.

В компании уточняют, что, помимо замены рабочих колес, четыре гидроагрегата будут также оснащены современными системами автоматики турбин и автоматическим управлением предтурбинных затворов. На гидротурбины установят датчики частоты вращения, вибрации и боя вала, противоразгонное устройство, новые контрольно-измерительные приборы и электропроводку.

Напомним: строительство Туполангской ГЭС проходит в два этапа. На первом - уже введены в эксплуатацию ГА №3 и №4 мощностью по 15 МВт. Оборудование для них было изготовлено ЛМЗ и заводом "Электросила". В настоящее время реализуется второй этап проекта – расширение мощности станции до четырех ГА за счет сооружения еще двух агрегатов №1 и №2 мощностью по 72,5 МВт.