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В России изготовили рабочее колесо гидротурбины для Туполангской ГЭС в РУз

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210208/15961225/V-Rossii-izgotovili-rabochee-koleso-gidroturbiny-dlya-Tupolangskoy-GES-v-RUz-.html

Изделие предназначено для гидроагрегата (ГА) №3. Завершение изготовления полного комплекта оборудования запланировано на второй квартал 2021 года.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. На Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) изготовлено первое рабочее колесо гидротурбины для Туполангской ГЭС, расположенной в Узбекистане, сообщают в АО "Силовые машины".

Помимо этого, для двух строящихся гидроагрегатов (ГА) будут созданы гидротурбины и генераторы мощностью по 72,5 МВт, а для двух действующих  – новые рабочие колеса, оборудование для модернизации систем регулирования турбин, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы возбуждения. 

Отмечается, что ввод четырех ГА в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно. Проект планируется завершить до конца 2022-го. 

Фархадская ГЭС. Узбекистан. Архивное фото
Олег Дуболозов
"Силовые машины" завершили комплектацию третьего гидроагрегата Фархадской ГЭС

В компании уточняют, что, помимо замены рабочих колес, четыре гидроагрегата будут также оснащены современными системами автоматики турбин и автоматическим управлением предтурбинных затворов. На гидротурбины установят датчики частоты вращения, вибрации и боя вала, противоразгонное устройство, новые контрольно-измерительные приборы и электропроводку.

Напомним: строительство Туполангской ГЭС проходит в два этапа. На первом - уже введены в эксплуатацию ГА №3 и №4 мощностью по 15 МВт. Оборудование для них было изготовлено ЛМЗ и заводом "Электросила". В настоящее время реализуется второй этап проекта – расширение мощности станции до четырех ГА за счет сооружения еще двух агрегатов №1 и №2 мощностью по 72,5 МВт.

Теги:
Россия, Узбекистан, ГЭС, гидроэлектростанция



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