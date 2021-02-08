23:41 08 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Конверт с долларовыми купюрами

Услуга за услугу: в каких сферах выявлена коррупция в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
64420
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210208/15962548/Usluga-za-uslugu-v-kakikh-sferakh-vyyavlena-korruptsiya-v-Uzbekistane.html

В общем объеме ущерб составил 260,7 млрд сумов, из которых 47,6 млрд сумов были возвращены в госбюджет.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. За последние два года в республики расхитили 371 млрд сумов бюджетных средств, а 2 477 лиц были привлечены к уголовной ответственности за совершение подобных противоправных действий. Об этом сообщают в Генпрокуратуре Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев определил меры по борьбе с коррупцией

В соответствии с поручением президента, сотрудники правоохранительных органов пересмотрели проектные документации 1 379 объектов. В ходе оперативных проверок выяснилось, что в первоначальной стоимости расходы на 1,5 трлн сумов были признаны неоправданными и необоснованными.

Также инспекцию провела Счетная палата. В 82-х объектах она выявила финансовые недостатки на 66 млрд сумов.

Кроме того, при проведении тендеров в 21 объектах на сумму 23 млрд сумов между заказчиком и подрядчиком обнаружены факты местничества.

Российский эксперт назвал три составляющие эффективной борьбы с коррупцией >>

Отмечается, что по серьезным нарушениям было возбуждено 111 уголовных дел, из них - 24 переданы в суд.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Пресс-служба Сента Олий Мажлиса
Коррупция разрушает: кто виноват и что делать — эксклюзивное интервью Танзилы Нарбаевой

В общем объеме ущерб составил 260,7 млрд сумов, из которых 47,6 млрд сумов были возвращены в госбюджет.

Напомним: в ноябре 2020-го Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) была разработана методика расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для госорганов, предприятий и регионов. Начиная с 2021 года в стране будет налажено ежегодное объявление результатов данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех руководителей. В частности, начнут проводить опрос среди населения во всех регионах республики.

Теги:
Узбекистан, статистика, Генпрокуратура Узбекистана, борьба с коррупцией, Коррупция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд
Ужасающее зрелище: в Индии сошел смертоносный гималайский ледник
Потребительская корзина
Сыт, здоров, ухожен: сколько денег нужно узбекистанцу для комфортной жизни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться