Услуга за услугу: в каких сферах выявлена коррупция в Узбекистане

В общем объеме ущерб составил 260,7 млрд сумов, из которых 47,6 млрд сумов были возвращены в госбюджет.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. За последние два года в республики расхитили 371 млрд сумов бюджетных средств, а 2 477 лиц были привлечены к уголовной ответственности за совершение подобных противоправных действий. Об этом сообщают в Генпрокуратуре Узбекистана.

В соответствии с поручением президента, сотрудники правоохранительных органов пересмотрели проектные документации 1 379 объектов. В ходе оперативных проверок выяснилось, что в первоначальной стоимости расходы на 1,5 трлн сумов были признаны неоправданными и необоснованными.

Также инспекцию провела Счетная палата. В 82-х объектах она выявила финансовые недостатки на 66 млрд сумов.

Кроме того, при проведении тендеров в 21 объектах на сумму 23 млрд сумов между заказчиком и подрядчиком обнаружены факты местничества.

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Отмечается, что по серьезным нарушениям было возбуждено 111 уголовных дел, из них - 24 переданы в суд.

В общем объеме ущерб составил 260,7 млрд сумов, из которых 47,6 млрд сумов были возвращены в госбюджет.

Напомним: в ноябре 2020-го Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) была разработана методика расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для госорганов, предприятий и регионов. Начиная с 2021 года в стране будет налажено ежегодное объявление результатов данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех руководителей. В частности, начнут проводить опрос среди населения во всех регионах республики.