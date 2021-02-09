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Производителей продукции из кожи и меха поддержат кредитами и льготами

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210209/15967007/Proizvoditeley-produktsii-iz-kozhi-i-mekha-podderzhat-kreditami-i-lgotami.html

Утвержден список сырья, материалов и фурнитуры, при ввозе которых установлена нулевая ставка таможенной пошлины вплоть до 1 января 2023-го.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей", Фонд реконструкции и развития выделит кредиты на общую сумму $50 млн для реализации проектов по производству готовой продукции из кожи, меха и шерсти с высокой добавленной стоимостью.

Отмечается, что кредиты выдаются предпринимателям на закупку современного нового оборудования и технологий сроком до 7 лет, включая двухлетний льготный период с процентной ставкой 6% годовых.
Бизнесмен за работой
© Flickr / Wonderlane
Общественный совет при таможенном комитете обсудит льготы для бизнесменов

Также утвержден список сырья, материалов и фурнитуры, при ввозе которых установлена нулевая ставка таможенной пошлины вплоть до 1 января 2023-го.

Помимо этого, в порядке эксперимента на отрезке от пограничных пунктов пропуска "Ойбек-автойул" (Ташкентская область) и "Сариосиё-автойул" (Сурхандарьинская область) до границы соседнего государства откроются торговые точки, специализированные на реализации отечественной готовой продукции. Для их создания в месячный срок будут выделены земельные участки за счет средств местных бюджетов Ташкентской и Сурхандарьинской областей.

Текстильное производство
© Flickr / Frédéric BISSON
Текстильная промышленность получила налоговые и таможенные льготы

К тому же за счет средств Фонда развития и поддержки кожевенно-обувной отрасли будет организована электронная торговая платформа.

Напомним: с 2018 года производители изделий из шерсти, каракуля и искусственной кожи, кожгалантерейной продукции и обуви получают налоговые и таможенные льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль, имущество и оборот. Также они не платят налог за импортируемое оборудование, комплектующие изделия, не производимое в республике сырье, материалы и фурнитуру согласно утвержденному перечню. И ко всему прочему, производители могут получить отсрочку по уплате таможенных платежей.

Теги:
постановление, Узбекистан, льготы, налоговые льготы, предприниматели



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