Производителей продукции из кожи и меха поддержат кредитами и льготами

Утвержден список сырья, материалов и фурнитуры, при ввозе которых установлена нулевая ставка таможенной пошлины вплоть до 1 января 2023-го.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей", Фонд реконструкции и развития выделит кредиты на общую сумму $50 млн для реализации проектов по производству готовой продукции из кожи, меха и шерсти с высокой добавленной стоимостью.

Отмечается, что кредиты выдаются предпринимателям на закупку современного нового оборудования и технологий сроком до 7 лет, включая двухлетний льготный период с процентной ставкой 6% годовых.

Также утвержден список сырья, материалов и фурнитуры, при ввозе которых установлена нулевая ставка таможенной пошлины вплоть до 1 января 2023-го.

Помимо этого, в порядке эксперимента на отрезке от пограничных пунктов пропуска "Ойбек-автойул" (Ташкентская область) и "Сариосиё-автойул" (Сурхандарьинская область) до границы соседнего государства откроются торговые точки, специализированные на реализации отечественной готовой продукции. Для их создания в месячный срок будут выделены земельные участки за счет средств местных бюджетов Ташкентской и Сурхандарьинской областей.

К тому же за счет средств Фонда развития и поддержки кожевенно-обувной отрасли будет организована электронная торговая платформа.

Напомним: с 2018 года производители изделий из шерсти, каракуля и искусственной кожи, кожгалантерейной продукции и обуви получают налоговые и таможенные льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль, имущество и оборот. Также они не платят налог за импортируемое оборудование, комплектующие изделия, не производимое в республике сырье, материалы и фурнитуру согласно утвержденному перечню. И ко всему прочему, производители могут получить отсрочку по уплате таможенных платежей.