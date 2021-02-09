Лизинг авто или аренда с правом выкупа: как не стать жертвой мошенников

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Некоторые предпринимательские субъекты в Узбекистане незаконно получают прибыль, предоставляя в аренду машины с возможностью последующего выкупа или услуги по лизингу. Об этом заявили в Агентстве по защите прав потребителей.
Ведомство на сегодня отстояло права 830 человек, общая сумма возмещенного им ущерба — более 5,5 миллиарда сумов.
В агентстве решили составить памятку для потребителей — чтобы они не поддавались на уловки нечистых на руку бизнесменов, не теряли свои деньги, а если уже пострадали — знали, куда обратиться за помощью.
О чем договор?
В первую очередь, отметили в ведомстве, важно разобраться, о чем именно идет речь: об аренде с правом выкупа или о лизинге (определение можно прочесть в законе).
Договор лизинга должен отвечать одному из следующих требований:
- по окончании срока договора лизинга транспортное средство переходит в собственность лизингополучателя;
- срок договора лизинга превышает 80 процентов срока службы транспортного средства, или остаточная стоимость объекта лизинга по окончании договора лизинга составляет менее 20 процентов его первоначальной стоимости;
- по окончании срока договора лизинга лизингополучатель обладает правом выкупа транспортного средства по цене ниже рыночной стоимости объекта лизинга на дату реализации этого права.
Лизинг может осуществляться по двум видам договоров: трехстороннему (продавец — лизингодатель — лизингополучатель) и двустороннему (без продавца).
Также нужно обратить внимание, предусмотрена ли договором возможность передачи транспортного средства во временное владение. Почти во всех договорах аренды это не допускается.
Ответственность сторон
Компания должна предоставить потребителю свидетельство о регистрации, отметили в агентстве. Если договор по требованию потребителя не заверяется нотариусом, "то уверенно можно говорить, что заключаемый договор не является лизингом".
"Таким же признаком может являться отсутствие договора страхования объекта лизинга", — говорится в публикации.
Особенно внимательно в ведомстве призвали изучать обязательства и ответственность сторон при заключении договора.
Ведомство изучило договоры об авансовом платеже, а также об аренде автотранспортных средств с правом дальнейшего выкупа группы компаний Umid Avto Lizing и установило, что они не соответствуют закону "О защите прав потребителей" по целому ряду пунктов. А именно:
- В договорах об авансовом платеже не определена полная стоимость транспортных средств, также не указана стоимость автомобиля, по которому и определен авансовый платеж.
При этом потребители по закону имеют право на получение достоверной и полной информации о товаре (работе, услуге).
- Договором об авансовом платеже предусмотрено взимание с потребителей процента от суммы договора для покрытия расходов, связанных со сбором, подготовкой и оформлением документов для получения аренды. Также имеется пункт о взимании для покрытия следующих расходов — дорожный фонд, нотариальный расход, страхование объекта, расход на регистрацию техпаспорта, счет-справка, банковские расходы, ГАИ (гараж).
Расходы частично дублируются — а это противоречит закону: исполнитель не имеет прав настаивать на предоставлении дополнительных услуг и взимать плату за неоказанные услуги;
- Не прописан размер неустойки, которую выплачивает организация за несвоевременное исполнение или неисполнение своих обязанностей, закрепленных статьей 19 "О защите прав потребителей".
- Условия договора ставят потребителей в зависимое положение, причем иногда даже от настроения руководителя компании, предоставляющей автомобиль в аренду.
"Еще одним хитрым ходом для обмана <...> является заключение договора об авансовом платеже с одной фирмой и по аренде авто с последующим выкупом с другой фирмой. Интересный факт, что и первая и другая фирмы этого обмана принадлежат одному учредителю", — говорится в публикации.
Это грубое нарушение закона серьезно усложнило процесс рассмотрения в агентстве обращений обманутых потребителей и восстановление их прав.
Подводя итог
- Процентная ставка по договорам аренды (лизинга) не может быть ниже ставки рефинансирования, установленной Центробанком РУз (по состоянию на февраль это 14 процентов годовых) — поскольку это не выгодно предпринимателю.
- Перед заключением договора стоит тщательно его изучить и показать его независимому юристу. Помните: вы имеете право требовать, чтобы документ был составлен на языке, который вам более понятен, — узбекском или русском.
- В договоре должна быть указана полная стоимость транспортного средства.
- Если срок аренды транспортного средства превышает один месяц, требуйте нотариального заверения документа. Связанные с этим расходы должна оплачивать компания, предоставляющая авто.
- Поищите отзывы о компании, с которой планируете заключить договор.
- Если у вас до или после подписания документа возникли вопросы, можно обратиться в Агентство по защите прав потребителей.