Лизинг авто или аренда с правом выкупа: как не стать жертвой мошенников

По данным Агентства по защите прав потребителей Узбекистана, по всей республике от действий жуликов пострадали 830 человек, общая сумма ущерба превысила 5,5 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Некоторые предпринимательские субъекты в Узбекистане незаконно получают прибыль, предоставляя в аренду машины с возможностью последующего выкупа или услуги по лизингу. Об этом заявили в Агентстве по защите прав потребителей.

Ведомство на сегодня отстояло права 830 человек, общая сумма возмещенного им ущерба — более 5,5 миллиарда сумов.

В агентстве решили составить памятку для потребителей — чтобы они не поддавались на уловки нечистых на руку бизнесменов, не теряли свои деньги, а если уже пострадали — знали, куда обратиться за помощью.

О чем договор?

В первую очередь, отметили в ведомстве, важно разобраться, о чем именно идет речь: об аренде с правом выкупа или о лизинге (определение можно прочесть в законе).

Договор лизинга должен отвечать одному из следующих требований:

по окончании срока договора лизинга транспортное средство переходит в собственность лизингополучателя;

срок договора лизинга превышает 80 процентов срока службы транспортного средства, или остаточная стоимость объекта лизинга по окончании договора лизинга составляет менее 20 процентов его первоначальной стоимости;

по окончании срока договора лизинга лизингополучатель обладает правом выкупа транспортного средства по цене ниже рыночной стоимости объекта лизинга на дату реализации этого права.

Лизинг может осуществляться по двум видам договоров: трехстороннему (продавец — лизингодатель — лизингополучатель) и двустороннему (без продавца).

При заключениидоговора лизингодатель и продавец дополнительно заключают договор о купле-продаже.

Также нужно обратить внимание, предусмотрена ли договором возможность передачи транспортного средства во временное владение. Почти во всех договорах аренды это не допускается.

Ответственность сторон

Компания должна предоставить потребителю свидетельство о регистрации, отметили в агентстве. Если договор по требованию потребителя не заверяется нотариусом, "то уверенно можно говорить, что заключаемый договор не является лизингом".

"Таким же признаком может являться отсутствие договора страхования объекта лизинга", — говорится в публикации.

Особенно внимательно в ведомстве призвали изучать обязательства и ответственность сторон при заключении договора.

"Как показывает практика, недобросовестные компании прописывают в договорах только ответственность потребителя, приобретающего автотранспортное средство, что впоследствии приводит к ущербу, чаще всего и к лишению автомобиля", — отметили в агентстве.

Ведомство изучило договоры об авансовом платеже, а также об аренде автотранспортных средств с правом дальнейшего выкупа группы компаний Umid Avto Lizing и установило, что они не соответствуют закону "О защите прав потребителей" по целому ряду пунктов. А именно:

В договорах об авансовом платеже не определена полная стоимость транспортных средств, также не указана стоимость автомобиля, по которому и определен авансовый платеж.

При этом потребители по закону имеют право на получение достоверной и полной информации о товаре (работе, услуге).

Договором об авансовом платеже предусмотрено взимание с потребителей процента от суммы договора для покрытия расходов, связанных со сбором, подготовкой и оформлением документов для получения аренды. Также имеется пункт о взимании для покрытия следующих расходов — дорожный фонд, нотариальный расход, страхование объекта, расход на регистрацию техпаспорта, счет-справка, банковские расходы, ГАИ (гараж).

Расходы частично дублируются — а это противоречит закону: исполнитель не имеет прав настаивать на предоставлении дополнительных услуг и взимать плату за неоказанные услуги;

Не прописан размер неустойки, которую выплачивает организация за несвоевременное исполнение или неисполнение своих обязанностей, закрепленных статьей 19 "О защите прав потребителей".

Условия договора ставят потребителей в зависимое положение, причем иногда даже от настроения руководителя компании, предоставляющей автомобиль в аренду.

"Еще одним хитрым ходом для обмана <...> является заключение договора об авансовом платеже с одной фирмой и по аренде авто с последующим выкупом с другой фирмой. Интересный факт, что и первая и другая фирмы этого обмана принадлежат одному учредителю", — говорится в публикации.

Это грубое нарушение закона серьезно усложнило процесс рассмотрения в агентстве обращений обманутых потребителей и восстановление их прав.

Подводя итог