Акции "Савдогарбанка" выставят на биржевые торги

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Государственная доля акций в размере 0,02 процента от уставного фонда "Савдогарбанка" выставляется на биржевые торги, сообщили в информслужбе Агентства по управлению госактивами.
Всего будут выставлены 208 204 простые акции, начальная цена одной — 600 сумов. Общая начальная стоимость пакета — 124 922 400 сумов.
Организатор — республиканская фондовая биржа "Ташкент", торги на открытой площадке (РО) стартуют 11 марта 2021 года.
Решение о выставлении акций на торги приняла тендерная комиссия в соответствии с указом президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов". Документ был подписан 27 октября 2020 года.
Госдоли в уставных капиталах АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности", АКБ "Агробанк" и АКБ "Микрокредитбанк" будут сохранены для удовлетворения потребностей населения в финансовых услугах, широкого внедрения механизма поддержки инвестиционных проектов ("фабрика проектов") и обеспечения региональной доступности банковских услуг в период реформирования банковской системы.