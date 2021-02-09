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Акции "Савдогарбанка" выставят на биржевые торги

© Sputnik / Владимир Песня
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210209/15969645/Aktsii-Savdogarbanka-vystavyat-na-birzhevye-torgi.html

Организатором выступает республиканская фондовая биржа "Ташкент", старт — 11 марта 2021 года.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Государственная доля акций в размере 0,02 процента от уставного фонда "Савдогарбанка" выставляется на биржевые торги, сообщили в информслужбе Агентства по управлению госактивами.

Всего будут выставлены 208 204 простые акции, начальная цена одной — 600 сумов. Общая начальная стоимость пакета — 124 922 400 сумов.

Организатор — республиканская фондовая биржа "Ташкент", торги на открытой площадке (РО) стартуют 11 марта 2021 года.

Решение о выставлении акций на торги приняла тендерная комиссия в соответствии с указом президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов". Документ был подписан 27 октября 2020 года.

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Стратегия реформирования банковской системы республики на 2020-2025 гг. предусматривает поэтапную приватизацию госдоли в АКИБ "Ипотека-банк", АКБ "Узпромстройбанк", АКБ "Асака", АК "Алокабанк", АКБ "Кишлок курилиш банк", АКБ "Туронбанк". Сначала будет трансформирована деятельность банков, а затем осуществлена реализация государственного пакета акций.

Госдоли в уставных капиталах АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности", АКБ "Агробанк" и АКБ "Микрокредитбанк" будут сохранены для удовлетворения потребностей населения в финансовых услугах, широкого внедрения механизма поддержки инвестиционных проектов ("фабрика проектов") и обеспечения региональной доступности банковских услуг в период реформирования банковской системы.

Теги:
"Савдогарбанк", Узбекистан, торги, банки



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