Акции "Савдогарбанка" выставят на биржевые торги

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Государственная доля акций в размере 0,02 процента от уставного фонда "Савдогарбанка" выставляется на биржевые торги, сообщили в информслужбе Агентства по управлению госактивами.

Всего будут выставлены 208 204 простые акции, начальная цена одной — 600 сумов. Общая начальная стоимость пакета — 124 922 400 сумов.

Организатор — республиканская фондовая биржа "Ташкент", торги на открытой площадке (РО) стартуют 11 марта 2021 года.

Решение о выставлении акций на торги приняла тендерная комиссия в соответствии с указом президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов". Документ был подписан 27 октября 2020 года.

Стратегия реформирования банковской системы республики на 2020-2025 гг. предусматривает поэтапную приватизацию госдоли в АКИБ "Ипотека-банк", АКБ "Узпромстройбанк", АКБ "Асака", АК "Алокабанк", АКБ "Кишлок курилиш банк", АКБ "Туронбанк". Сначала будет трансформирована деятельность банков, а затем осуществлена реализация государственного пакета акций.

Госдоли в уставных капиталах АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности", АКБ "Агробанк" и АКБ "Микрокредитбанк" будут сохранены для удовлетворения потребностей населения в финансовых услугах, широкого внедрения механизма поддержки инвестиционных проектов ("фабрика проектов") и обеспечения региональной доступности банковских услуг в период реформирования банковской системы.