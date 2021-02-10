Сбор заявок на покупку госдоли в Coca-Cola Uzbekistan завершен — АУГА

На нынешнем этапе с претендентами будут подписаны соглашения о неразглашении. Они получат дополнительную информацию о компании, включая финансовую отчетность.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана объявило о завершении первого этапа процесса пропажи госдоли в уставном капитале компании Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd.

Предложения от претендентов принимались с 16 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.

Агентство и финансовый консультант (инвестиционный банк Rothschild & Cie) получили заявки от претендентов из стран, расположенных в Азии, Европе, Америке, Африке. Их названия в публикации не указаны.

Все поступившие заявки были рассмотрены совместно со вторым собственником Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd.

"Определены претенденты, признанные соответствующими установленным для продажи критериям, и допущены к следующему этапу", — говорится в сообщении.

Переговоры с ними будут продолжены с участием международных консультантов — банка Rothschild & Cie (Франция) и фирмы Dentons (юридический консультант, Великобритания).

На нынешнем этапе с претендентами будут подписаны соглашения о неразглашении. Они получат дополнительную информацию о Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd, включая информационный меморандум, финансовую отчетность, бизнес-план, отчеты по итогам изучения разных аспектов деятельности компании.

Компания Coca-Cola представлена в Узбекистане тремя заводами — в Ташкенте, Ургенче и Намангане.

В настоящее время контрольный пакет акций (57,118 процента) принадлежит государственной холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг", а 42,9 процента — The Coca-Cola Export Corporation.

До этого контрольным пакетом владела Гульнара Каримова - дочь первого президента Узбекистана.

Подготовка к продаже госдоли в уставном капитале компании была запущена в ноябре 2020 года.