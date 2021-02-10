Южнокорейская компания построит в Узбекистане "Коканд-сити" и гольф-комплекс

Кроме того, вместе с Министерством строительства Узбекистана прорабатывается вопрос о создании в стране проектного института на базе ООО "Кишлоккурилишлойиха", АО "Тошуйжойлити" и АО "Узогирсаноатлойиха".

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Посол Узбекистана в Южной Корее Виталий Фен встретился с председателем южнокорейской компании Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd. Чои Ëнг Сон.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы по реализации совместных инвестиционных проектов, прорабатываемых в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё.

В частности, южнокорейские специалисты намерены принять участие в строительстве многоквартирных жилых комплексов на территории "Коканд-сити" общей площадью 34 гектара.

Кроме того, вместе с Министерством строительства Узбекистана прорабатывается вопрос о создании в стране проектного института на базе ООО "Кишлоккурилишлойиха", АО "Тошуйжойлити" и АО "Узогирсаноатлойиха", который станет уникальным на пространстве СНГ.

Помимо этого, в Самаркандской области компания планирует возвести современный гольф-комплекс международного класса на сумму $800 миллионов. Отмечается, что на территории объекта общей площадью 270 га будут выстроены гольф-площадки, жилые помещения для посетителей, международная школа, торгово-развлекательный центр и выставочный зал, а также многоэтажный жилой комплекс.

Подчеркивается, что указанные три проекта планируется реализовать за счет прямых инвестиций.