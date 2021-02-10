До 2024 года земельный налог, установленный для пастбищ, снизится на 50%

Каракулеводческим кластерам выделят земли, выдадут льготные кредиты, а также на 50% снизят земельный налог.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Президент определил дополнительные меры по дальнейшему развитию сферы каракулеводства.

Льготные кредиты

Минфин до 15 февраля выделит "Турон банку" 100 миллиардов сумов за счет собственных временно свободных средств по основной ставке Центрального банка. В свою очередь банк должен предоставить членам Ассоциации "Коракулчилик" кредиты сроком до 3 лет, включая однолетний льготный период.

Целевые кредиты направят на:

приобретение овец у племенных каракулеводческих хозяйств;

создание предприятий по переработке шкурок каракуля и каракульчи и производству готовой продукции;

создание кормовых цехов, приобретение техники и агрегатов;

строительство новых и модернизацию действующих водозаборных сооружений.

Преференции по налогам и субсидии экспортерам

До 1 января 2024 года ставка земельного налога, установленная для пастбищ, принадлежащих Комитету по развитию шелководства и каракулеводства, снижается на 50%.

Предоставляется субсидия за каждый импортированный из зарубежных государств эмбрион породистой овцы и козы, в том числе овцы каракульской породы, в размере 400 тысяч сумов за счет средств республиканского бюджета.

Госкомгеологии безвозмездно обеспечит поиск источников подземных вод на пастбищах и выдачу заключений.

Как в Узбекистане будут развивать каракулеводство — власти утвердили меры >>

Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей поручено до 1 марта 2021 года выделить каракулеводческим кластерам неиспользуемые земельные площади для производства кормов.

В настоящее время в стране проводятся широкомасштабные работы по модернизации, обновлению производственных мощностей предприятий сферы каракулеводства, созданию и продвижению бренда узбекского каракуля на мировом уровне.

Вместе с тем сохраняется ряд системных проблем в увеличении поголовья, забое, переработке шкуры и шерсти племенного скота, в создании предприятий по производству полуфабрикатов, мясо-молочной и готовой продукции, во внедрении в каракулеводство опыта и инновационных технологий развитых зарубежных государств.

В 2019 году в Узбекистане был создан фонд поддержки и развития каракулеводства. Бюджет фонда составляет 50 млрд сумов бюджетных средств.