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Здание хокимията Ташкента

Хокимият Ташкента хочет привлечь "Метпром" из РФ в новый проект по металлургии

Пресс-служба хокимията Ташкента
Экономика
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В администрации столицы Узбекистана 10 февраля состоялись переговоры с президентом "Метпрома" Андреем Дейнеко. Во встрече также принял участие гендиректор российского АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Хокимият Ташкента намерен привлечь российскую группу компаний "Метпром" к реализации нового проекта в металлургической отрасли стоимостью около 280 миллионов евро, сообщили в столичной администрации.

По данным пресс-службы, в хокимияте 10 февраля состоялись переговоры с президентом "Метпрома" Андреем Дейнеко.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Обсуждался новый проект в металлургической отрасли", — говорится в публикации. Во встрече также принял участие генеральный директор российского АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.

Стороны рассмотрели проект создания в Ташкенте производства белой жести ориентировочной стоимостью в 280 миллионов евро. Планируемая мощность производства — 120 тысяч тонн продукции в год. Финансирование проекта планируется вести за счет средств местных инвесторов и российской госкорпорации ВЭБ.

В декабре в Янгихаётском районе столицы Узбекистана был введен в строй Ташкентский металлургический завод (ТМЗ) стоимостью 326,7 миллиона евро. Проектирование и строительство завода "под ключ" осуществила ГК "Метпром", управление проектом — ИП ООО SFI Management Group. Изготовителем и поставщиком основного технологического оборудования выступила итальянская Danieli & C.Officine Meccaniche S.p.A.

Запуск Ташкентского металлургического завода
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Финансирование строительства осуществлялось за счет кредита Росэксимбанка (50 процентов), Фонда реконструкции и развития Узбекистана (25 процентов) и частных инвесторов (столько же). ТМЗ после выхода на полную мощность будет выпускать до 500 тысяч тонн холоднокатаного металла в год с возможностью увеличения объемов производства до 750 тысяч тонн ежегодно.

Основным потребителем продукции ТМЗ будет расположенный в Бекабаде Узбекский металлургический комбинат, крупнейшее предприятие черной металлургии страны, а главные рынки сбыта — страны СНГ, Афганистан, Иран, Турция, Украина, страны Прибалтики.

Теги:
Группа компаний "МетПром", Хокимият Ташкента, Ташкент, Россия, Узбекистан



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