Хокимият Ташкента хочет привлечь "Метпром" из РФ в новый проект по металлургии

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Хокимият Ташкента намерен привлечь российскую группу компаний "Метпром" к реализации нового проекта в металлургической отрасли стоимостью около 280 миллионов евро, сообщили в столичной администрации.
По данным пресс-службы, в хокимияте 10 февраля состоялись переговоры с президентом "Метпрома" Андреем Дейнеко.
Стороны рассмотрели проект создания в Ташкенте производства белой жести ориентировочной стоимостью в 280 миллионов евро. Планируемая мощность производства — 120 тысяч тонн продукции в год. Финансирование проекта планируется вести за счет средств местных инвесторов и российской госкорпорации ВЭБ.
В декабре в Янгихаётском районе столицы Узбекистана был введен в строй Ташкентский металлургический завод (ТМЗ) стоимостью 326,7 миллиона евро. Проектирование и строительство завода "под ключ" осуществила ГК "Метпром", управление проектом — ИП ООО SFI Management Group. Изготовителем и поставщиком основного технологического оборудования выступила итальянская Danieli & C.Officine Meccaniche S.p.A.
Основным потребителем продукции ТМЗ будет расположенный в Бекабаде Узбекский металлургический комбинат, крупнейшее предприятие черной металлургии страны, а главные рынки сбыта — страны СНГ, Афганистан, Иран, Турция, Украина, страны Прибалтики.