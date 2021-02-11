В Узбекистане обновили рейтинг банков и назвали число банкиров

По данным ЦЭИР, по состоянию на 1 декабря 2020 года активы банковской системы республики составили 366,1 трлн сумов, обязательства – 307,8 трлн сумов и капитал – 58,4 трлн сумов.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) разработали "Индекс активности банков" и на его основе обновили рейтинг всех финучреждений страны.

По данным ведомства, по состоянию на 1 декабря 2020 года активы банковской системы республики составили 366,1 трлн сумов, обязательства – 307,8 трлн сумов и капитал – 58,4 трлн сумов.

На момент обновления рейтинга в банковской системе работали 55 274 человека.

Рейтинг активности крупных банков

Высокие результаты по финансовому посредничеству, качеству активов и ликвидности обеспечили Капитал банку первое место в общем рейтинге.

Хамкор банк занял 2-е место и признан лидером по финансовой доступности. Это финучреждение также входит в пятерку крупнейших банков с точки зрения доходности и ликвидности. Особое внимание банку следует уделять уменьшению проблемных кредитов и снижению потенциальных убытков.

Алока банк занял 3-е место, показав высокие результаты по финансовому посредничеству, достаточности капитала и качеству активов. Доля срочных депозитов банка в общем объеме кредитов составила 58%, что выше, чем у других государственных банков.

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Напомним, в конце прошлого года на очередном заседании Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству ЦБ Узбекистана и России договорились усилить информационную безопасность.

На встрече шла речь о дальнейшем развитии межбанковских отношений, необходимости усиления информационной безопасности. Говорили и о сотрудничестве в сфере национальных платежных систем, а также обмена опытом между центральными банками двух стран.