Ставки на узбекские кредиты для таджикских коммерсантов стали ниже

Узнацбанк и Амонатбанк внесли изменения в соглашение, подписанное в июле 2018 года.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Амонатбанк договорились о снижении процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам для таджикских коммерсантов, которые импортируют в свою страну узбекские товары. Об этом Sputnik сообщили в Узнацбанке.

В июле 2018 года НБ ВЭД РУз и Амонатбанк заключили соглашение об открытии кредитной линии по торговому финансированию на сумму 33 миллиона долларов для поддержки экспорта в РТ узбекских товаров и услуг. Документ предусматривал для Амонатбанка статус заемщика.

"Учитывая высокий спрос на товары узбекского происхождения в Республике Таджикистан, а также с целью дальнейшего стимулирования экспортеров-производителей в данное соглашение были внесены изменения", — говорится в релизе.

А именно:

снижены процентные ставки по краткосрочным (до года) и долгосрочным (до трех лет) кредитам (насколько именно — не указано. — Прим. ред.), в обоих случаях ставка фиксированная;

увеличены сроки долгосрочного кредитования — до трех лет;

аннулированы все виды комиссий, начисляемых при обслуживании межбанковских кредитов.

В октябре 2020 года председатель Узнацбанка Алишер Мирсоатов и глава Амонатбанка Сироджиддин Икроми подписали в Душанбе соглашение об общих условиях банковских операций. Тогда же стороны обсудили возможное увеличение товарооборота за счет повышения кредитования предпринимателей, занимающихся импортом товаров народного потребления, а кроме того — вероятность снижения процентных ставок по межбанковским кредитам.