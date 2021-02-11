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Ставки на узбекские кредиты для таджикских коммерсантов стали ниже

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210211/15982414/Stavki-na-uzbekskie-kredity-dlya-tadzhikskikh-kommersantov-stali-nizhe.html

Узнацбанк и Амонатбанк внесли изменения в соглашение, подписанное в июле 2018 года.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Амонатбанк договорились о снижении процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам для таджикских коммерсантов, которые импортируют в свою страну узбекские товары. Об этом Sputnik сообщили в Узнацбанке. 

В июле 2018 года НБ ВЭД РУз и Амонатбанк заключили соглашение об открытии кредитной линии по торговому финансированию на сумму 33 миллиона долларов для поддержки экспорта в РТ узбекских товаров и услуг. Документ предусматривал для Амонатбанка статус заемщика.

"Учитывая высокий спрос на товары узбекского происхождения в Республике Таджикистан, а также с целью дальнейшего стимулирования экспортеров-производителей в данное соглашение были внесены изменения", — говорится в релизе.

А именно: 

  • снижены процентные ставки по краткосрочным (до года) и долгосрочным (до трех лет) кредитам (насколько именно — не указано. — Прим. ред.), в обоих случаях ставка фиксированная; 
  • увеличены сроки долгосрочного кредитования — до трех лет; 
  • аннулированы все виды комиссий, начисляемых при обслуживании межбанковских кредитов.

В октябре 2020 года председатель Узнацбанка Алишер Мирсоатов и глава Амонатбанка Сироджиддин Икроми подписали в Душанбе соглашение об общих условиях банковских операций. Тогда же стороны обсудили возможное увеличение товарооборота за счет повышения кредитования предпринимателей, занимающихся импортом товаров народного потребления, а кроме того — вероятность снижения процентных ставок по межбанковским кредитам.

Теги:
импорт, Экспорт, Торговля, Кредит, Узбекистан, Таджикистан, Узнацбанк



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