Как российский "ИКС Холдинг" помогает цифровизировать ТЭК Узбекистана

"ИКС Холдинг" — российская многопрофильная IT-структура, в экосистему которой входят 27 IT-компаний, в том числе холдинги "Цитадель", "Форпост", "КНС групп" (Yadro), "Криптонит" и АО "Нэксайн" (Nexign).

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана привлекло российский "ИКС Холдинг" к разработке дорожной карты цифровизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, глава Минэнерго РУз Алишер Султанов и руководство "ИКС Холдинга" в Ташкенте обсудили проект цифровой трансформации узбекистанского ТЭК.

"В число задач данной российской компании входит анализ лучших мировых практик автоматизации и возможности их применимости к предприятиям ТЭК Узбекистана, разработка операционной модели цифровизации ТЭК", — говорится в публикации.

Договор на оказание услуг по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Узбекистана на 2021-2025 годы был заключен между Минэнерго и "ИКС Холдингом" в декабре 2020-го.

Сейчас в отрасли осуществляются программы автоматизации процессов планирования ресурсов предприятия (ERP) и диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA), добавили в министерстве.

"ИКС Холдинг" с сентября 2020 года входит в холдинг USM Алишера Усманова, известного российского бизнесмена узбекского происхождения. Сделка по покупке была завершена в сентябре 2020-го.

На днях цифровое подразделение USM "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" вместе с партнерами из Узбекистана объявили о создании совместного предприятия Digital Holding. В него войдут лидер телеком-рынка республики Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.