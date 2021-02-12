Президент предложил ускорить процесс приватизации — как это будет

Госкомиссии по проведению тендеров будут решать публиковать или нет объявления о реализации госактивов без объявления стартовой цены, а также о реализации госактивов на основе лучшего не менее чем из двух предложений инвесторов.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Президент подписал документ, который предусматривает ведение новых методов приватизации госактивов, сообщила пресс-служба Минюста.

В Агентстве по управлению госактивами высказались о приватизации рынков >>

При организации публичных торгов отдельных госактивов организации по оценке будут привлекаться на основе отбора лучших предложений, при этом не будет требоваться проведение экспертизы заключаемых с ними договоров.

В процессе торгов разрешат принимать в качестве ориентира стоимость госактивов, определенной профессиональными организациями (независимо от требований национального стандарта оценочной деятельности). При этом не будет применяться требование об обязательном установлении в качестве стартовой цены госактивов их стоимости, рекомендованной в отчете об оценке оценочной организации и определенной в ее заключении экспертизы.

Госкомиссия по проведению тендеров будет принимать решение по публикации объявлений о реализации госактивов без объявления стартовой цены, а также о реализации госактивов на основе лучшего не менее чем из двух предложений инвесторов.

Агентство по управлению госактивами до 1 августа 2021 года внедрит порядок отбора оценочных организаций, определения стоимости и оплаты их услуг при приватизации госимущества.

Напомним, в конце прошлого года в МИВТ сообщили о том, что инвесторы из ОАЭ примут участие в процессе приватизации госактивов в сфере туризма.