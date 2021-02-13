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UzAuto Motors

UzAuto Motors модернизируют систему продаж авто — она будет более прозрачной

UzAuto Motors
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210213/15992517/UzAuto-Motors-moderniziruyut-sistemu-prodazh-avto--ona-budet-bolee-prozrachnoy.html

В компании предупредили, что система автоматического распределения производимых заводом UzAuto Motors в городе Асака автомобилей временно не доступна и заключение договоров на эти автомобили технически невозможно.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Компания UzAuto Motors решила автоматизировать бизнес-процессы и перешла на SAP технологии. Они оптимизируют сложные бизнес-процессы и полностью автоматизируют планирование, производство, продажи, кадровую работу и учет результатов на всех уровнях.

Начали с того, что внедрили SAP технологии в систему продаж UzAuto Motors. Благодаря этому реализация автомобилей стала еще более прозрачной и не подвержена влиянию человеческого фактора.

До завершения этого процесса система автоматического распределения производимых заводом UzAuto Motors в городе Асака автомобилей временно не доступна и заключение договоров на эти автомобили технически невозможно.

Что касается ранее заключенных договоров — компания UzAuto Motors гарантирует выполнение всех обязательств – внедрение новой системы на сроки поставок авто покупателям не отразится.

UzAuto Motors запустили новый сварочный цех в Асака
Пресс-служба компании UzAuto Motors
UzAuto Motors запустили новый сварочный цех в Асаке

Месяц назад в компания UzAuto Motors заявили о рекорде производства автомобилей.

В прошлом году на заводе произвели 280 000 машин, что больше вдвое, чем в 2017 году. Наиболее популярной моделью для выпуска оказалась модель Chevrolet Cobalt (79 908), на втором Nexia (66 402) и замыкает тройку Damas/Labo (60 715). Марку Gentra выпускали незначительно меньше — 50 052, а Spark в два раза реже — 23 003.

Теги:
оптимизация, бизнес, Узбекистан, UzAuto Motors



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