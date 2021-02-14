Ташкент поможет афганской стороне в сфере управления ж/д

В то же время нужно ускорить проработку двух соглашений - о взаимном поощрении и защите инвестиций и о продвижении взаимной торговли. Они будут подписаны в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, глава МИД Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ханиф Атмар и глава администрации президента этой страны Мухаммад Шакир Коргар провели встречу в онлайн формате, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана.

Говорили о ходе реализации взаимных договоренностей в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Ключевым вопросом в повестке встречи стало взаимодействие в рамках "Дорожной карты" по реализации проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".

Говорили и о реализации проекта по строительству линии электропередач "Сурхан – Пули-Хумри". Стороны обсудили организацию строительных работ, логистики, поставок необходимого оборудования, обеспечения безопасности персонала и другие аспекты. Договорились продолжать взаимодействие в этом направлении. Говорили, в частности о возможности привлечения узбекских компаний в качестве подрядных организаций для выполнения инженерных и строительных работ в рамках проектов по развитию транспортной инфраструктуры в Афганистане.

На встрече согласован вопрос об организации визита афганских предпринимателей в Термез для проведения адресных переговоров с потенциальными узбекскими партнерами о реализации совместных инвестиционных проектов и заключения взаимовыгодных торговых контрактов.

Прозвучали предложения привлечь частные компании Узбекистана к реализации совместных проектов в горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической, автомобилестроительной и текстильной отраслях, а также в областях сельского хозяйства, ирригации и сельскохозяйственного машиностроения в Афганистане. Договорились проработать конкретные проектные предложения с участием экспертов и специалистов профильных министерств и ведомств двух стран.

В то же время нужно ускорить проработку двух соглашений - о взаимном поощрении и защите инвестиций и о продвижении взаимной торговли. Они будут подписаны в ближайшее время.

Согласовали вопрос о разработке для афганских специалистов профильных образовательных программ в сферах строительства и управления железными дорогами, энергетики и сельского хозяйства.

По итогам встречи договорились разработать и в ближайшие дни согласовать комплексный План действий на 2021 год, который будет включать в себя весь спектр достигнутых соглашений.