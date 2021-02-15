В какие страны экспортировал одежду Узбекистан — статистика

По данным Госкомстата, больше всего одежды было произведено в Андижанской области на сумму $143,6 млн, за ней идет Ташкентская область - $102,7 млн.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В прошлом году Узбекистан экспортировал одежду на $459,3 млн, что на $136,4 млн больше, чем в 2019-м, сообщают в Государственном комитете по статистике.

Первое место заняла Россия: в эту страну была отправлена готовая текстильная продукция на сумму $247,2 млн. На второй строчке расположился Кыргызстан - в республику доставлена одежда узбекского производства на сумму $170,6 млн.

Далее следуют Казахстан - $17,5 млн, Украина - $4,9 млн и Таджикистан - $4,8 млн. Восьмерку лидеров среди стран-экспортеров замыкают Молдова - $2,6 млн, Беларусь - $2,3 млн, Италия - $2 млн.

По данным Госкомстата, больше всего одежды было произведено в Андижанской области на сумму $143,6 млн, за ней идет Ташкентская область - $102,7 млн. Столице досталось лишь третье место - $55,6 млн. Меньше всего готовой продукции выпустили в Наманганской ($48,5 млн), Хорезмской ($17,8 млн) и Самаркандской ($17,2 млн) областях.