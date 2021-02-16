Мирзиёеву презентовали инвестиционное будущее Джизакской области

Драйверами будущих проектов определены такие направления, как индустрия строительных материалов, автомобильная, текстильная промышленность и сельское хозяйство.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В текущем году в Джизакской области планируется реализовать 515 инвестиционных проектов стоимостью 35,5 триллиона сумов. Пятнадцатого февраля их представили Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Ожидается, что в результате их реализации в регионе образуют новые предприятия совокупным объемом производства в 25 триллионов сумов в год, а также почти 23 тысячи рабочих мест.

Вместе с тем появятся возможности для замещения импорта на сумму 264 миллиона долларов и экспорта товаров на сумму 311 миллионов.

Драйверами будущих проектов определены такие направления, как индустрия строительных материалов, автомобильная, текстильная промышленность и сельское хозяйство.

"В отрасли строительных материалов планируется реализовать восемь проектов. В их числе - производство базальтового волокна и различных материалов из него. Сегодня под этот проект стоимостью 723 миллиарда сумов выделен земельный участок. Ожидается, что предприятие начнет работу в третьем квартале текущего года и создаст 205 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Также представлены планы по производству цемента высокой марки, бетонных плит, арматуры, геосетки.

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Ряд проектов намечен и в автомобилестроении. Среди них - завод по производству микроавтобусов, коммерческих и грузовых автомобилей, запуск которого рассчитан на конец года. На нем будут работать 500 человек.

Что касается текстильного производства, то в Джизаке появится целый комплекс. Его строительство обойдется в 39 миллионов долларов и стартует уже этим летом. В будущем году он начнет выпускать готовую продукцию.

Также президенту был представлен ряд проектов по развитию животноводства, птицеводства, переработки мясо-молочной продукции, производству шелковых тканей и другое.

Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по углублению локализации в текстильном производстве и выпуску готовой продукции, обеспечению продовольственной безопасности через выращивание востребованных плодоовощных культур на заново освоенных землях, привлечению иностранных инвестиций к добыче полезных ископаемых.