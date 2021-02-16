Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в январе

Экономика 15:59 16.02.2021 (обновлено 16:28 16.02.2021) Получить короткую ссылку 279 0 0
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В Центральном банке РУз назвали сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику в январе 2021 года.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе, составил 427 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.
Показатель увеличился на семь процентов (27 миллионов долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Объем отправленных валютных средств достиг 101 миллиона долларов.
Положительное сальдо по трансграничным переводам составило 326 миллионов долларов.
За весь прошлый год объем денежных переводов в Узбекистан
превысил шесть миллиардов долларов. Это на 17 миллионов больше, чем за 2019 год.