В январе узбекистанцы стали чаще покупать недвижимость — ЦЭИР

Однако коэффициент оформленных договоров недвижимости в Джизакской и Сырдарьинской областях значительно снизился по сравнению с таким же периодом в 2020-ом.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В январе месяце жители Узбекистана заключили договора о покупке недвижимости на 17,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В столице этот показатель достиг 26,9%, сообщает пресс-служба Центра экономических исследований и реформ Узбекистана.

По данным ЦЭИР, самые высокие темпы роста по регионам наблюдались в Бухарской, Андижанской, Наманганской и Самаркандской областях.

Однако коэффициент оформленных договоров недвижимости в Джизакской и Сырдарьинской областях значительно снизился по сравнению с январем 2020-го.

Помимо этого в исследовательском центре отмечают, что согласно индексу потребительских настроений, увеличение на 1% оптимистических ожиданий населения на покупку долгосрочных товаров привело к росту сделок с недвижимостью на 1,5%.

Напомним: власти республики с начала апреля прошлого года отменили требование о наличии прописки при покупке недвижимости в столице и Ташкентской области.