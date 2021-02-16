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Супермаркет “Экобозор” в Ташкенте

ЦБ Узбекистана предупредил жителей о скором повышении цен на продукты

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210216/16014741/TsB-prognoziruet-povyshenie-tsen-na-produkty-v-skorom-vremeni.html

К удорожанию импорта основных продовольственных товаров может привести политика протекционизма, введение ограничительных мер (квот и тарифов) на экспорт основных продовольственных товаров со стороны экспортеров.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Центральный банк опубликовал обзор денежно-кредитной политики за IV квартал 2020 года, отдельно отметив, что уровень инфляции снизится к концу 2021-го до 9-10%. 

При этом, по данным ЦБ, в ближайшие месяцы вероятность преобладания повышающих факторов инфляции в экономике также останется на низком уровне. Однако все же присутствуют риски, связанные с вероятностью возникновения разовых факторов инфляции и сохранения инфляционных ожиданий на высоком уровне.

Одним из таких рисков — повышение цен на продукты. К удорожанию импорта основных продовольственных товаров может привести политика протекционизма, введение ограничительных мер (квот и тарифов) на экспорт основных продовольственных товаров со стороны экспортеров, предупреждает регулятор. 

Стакан воды
© Sputnik / Марк Редькин
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Для того, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость продовольственных рынков, отметили в ЦБ, необходимо разработать и реализовать стратегию обеспечения продовольственной безопасности в стране. Важно при этом обеспечить внутренний рынок необходимым объемом товаров за счет снижения концентрации импорта базовых продовольственных товаров.

Узбекистан с 1 января 2021 года отменил акцизы на импорт еще 73 видов товаров в рамках обязательств по договору о зоне свободной торговли стран-участниц СНГ.

Акциз отменен на ввоз электротехнической продукции, пищевую продукцию, ковровые изделия и металлоконструкции. По мнению экспертов, это позволит сдержать рост цен на ввозимую продукцию по этим категориям. 

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, товары, продукты, цены, инфляция



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